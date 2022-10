Belgische springruiters pakken eindzege in Nations Cup en grijpen olympisch ticket voor Parijs

In de finale bleven Koen Vereecke (Kasanova), Gilles Thomas (Calleryama) en Jérôme Guéry (Quel Homme) foutloos, zodat de vier strafpunten van Gregory Wathelet (Iron Man) het schrapresultaat werden.

De Fransen Simon Delestre (Jolly Jumper), Gregory Cotard (Bibici), Julien Epaillard (Caracole) en Kevin Staut (Viking) werden met acht punten tweede, de Zwitsers Edouard Schmitz (Quno), Pius Schwizer (Vancouver), Martin Fuchs (Conner) en Steve Guerdat (Venard) met eveneens acht strafpunten derde.

België had zich donderdag, toen met Olivier Philippaerts (Le Bue Diamond) in de plaats van Wathelet, met een gedeelde derde plaats in de eerste ronde voor de finale geplaatst.

De zege levert België een ticket voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs op. Daarvoor volstond het om voor Zwitserland en Spanje, met zestien punten zesde, te eindigen.

Het is derde keer dat België de Nations Cup wint. Olivier Philippaerts en Gregory Wathelet waren er ook in 2015 al bij, toen in het gezelschap van Jos Lansink en Judy-Ann Melchior. In 2018 zorgden Niels Bruynseels, Pieter Devos, Jos Verlooy en Nicola Philippaerts voor de tweede Belgische zege.