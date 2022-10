BEKIJK: Didier Lamkel Zé provoceert ex-club Antwerp (ook op Instagram) na assist

Hij vierde ostentatief voor de meegereisde Antwerp-fans, werd overladen met bekertjes, nam na de bierdouche zo'n drankje en vierde met een zenhouding, een viering die hij ook in het shirt van Antwerp al uitgetest had.

"Een goeie jongen en op het veld een topspeler"

"Hij was rustig, verstandig", zei ploegmaat Kristof D'haene met een knipoog. "Het was een beetje uitdagend, maar dat hoort bij het voetbal."

"Het is een goeie jongen, geloof me. En op het veld is hij een topspeler. We zijn blij dat hij bij ons is."

Bij de rust was er een akkefietje tussen DLZ en Antwerp-coach Mark van Bommel. "Hij moet doen wat hij zelf wil. Maar bepaalde dingen kan hij niet zeggen."

"Hij was zeer goed", vulde Adnan Custovic aan. "Maar hij werd de hele match uitgedaagd. We hadden hem beter kunnen beschermen, maar hij pakte geen rood en dat is al goed."