Elisa Longo Borghini schrijft Giro dell'Emilia voor 3e keer op haar naam

De Giro dell'Emilia is geen onbekend terrein voor Longo Borghini. De 30-jarige renster won de wedstrijd eerder al in 2015 en 2016 en wilde dit jaar een derde streepje achter haar naam zetten.



In Emilia kregen de rensters dit jaar een opvallend parcours voor de wielen geschoven. De eerste 87,5 kilometer waren namelijk helemaal vlak, waarna in de laatste 2 kilometer de mythische San Luca als slotklim te wachten stond.



Het duurde uiteindelijk maar liefst 50 kilometer tot we een eerste ontsnapping kregen, maar echt succesvol was die niet. Het was dus wachten tot de slotklim, waarop de explosieve Longo Borghini alles en iedereen achter zich liet.



Eerder dit seizoen won Longo Borghini ook al Parijs-Roubaix, een rit en het eindklassement in de Women's Tour en de Italiaanse titel in het tijdrijden.