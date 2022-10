"Kaveh Rezaei gearresteerd in Iran vanwege protest tegen regime"

Officiële informatie vanuit Iran is schaars en onbetrouwbaar, maar onder meer mensenrechtenorganisatie Hengaw meldt dat Kaveh Rezaei is opgepakt. De familie van de 30-jarige aanvaller zou dat bevestigd hebben.



Rezaei, die afgelopen zomer na 5 seizoenen in België weer was teruggekeerd naar Iran om voor Tractor te gaan spelen, hield zich de voorbije dagen niet in met zijn kritiek op de regering.



De protesten in de Islamitische republiek laaiden op toen Mahsa Amini om het leven kwam nadat ze was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet op een correctie manier had gedragen.



Sindsdien roert de bevolking zich over het hele land. Vlak voor de interland tegen Senegal brachten de voetballers van Iran nog een stil protest. De kritiek van Rezaei was een stuk minder subtiel en daar moet hij nu, net als enkele andere collega's, schijnbaar de prijs voor betalen.