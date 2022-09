WK-finale bekend: VS vernedert Canada, China nekt gastland nipt

De VS is de topfavoriet en gaat voor een 4e titel op een rij. Ze wonnen al hun duels met sprekend gemak. Omdat Canada het dan ook nog eens liet afweten, was de score zo hoog.



Omdat het zo vlot ging, kon coach Cheryl Reeve de speeltijd van haar toptrio goed managen met het oog op de finale: Breanna Stewart was de topschutter met 17 punten, A'ja Wilson had 15 punten en 12 rebounds en Alyssa Thomas 10 punten.



De VS maakte het verschil in het 1e (27-7) en 3e (22-8) kwart, bij de rust stond er 45-21 op het bord. Canada miste zijn eerste 9 schoten. Het scoorde in het eerste kwart maar aan 8 procent tweepuntpogingen. De VS daarentegen zat aan 75 procent tweepuntpogingen en 100 procent driepunters.



De VS pakte 53 rebounds in de match, Canada 37. Nooit eerder haalde een team in de halve finale van een WK maar 43 punten. De 40 punten verschil zijn ook al een record voor een match in dit stadium.