Van Lotto-Soudal naar Polen: John Lelangue wordt algemeen manager bij organisatie van Ronde van Polen

De Ronde van Polen kreeg de voorbije jaren heel wat kritiek te verduren. Vooral dan kritiek op het parcours.

Het was in Polen dat Fabio Jakobsen 2 jaar geleden gruwelijk ten val kwam. De aankomstlijn van die etappe was toen getrokken in een afdaling, waar de renners extra hoge snelheden behaalden.



Er kwam na die horrorval ook veel kritiek op de plaatsing van de dranghekken.