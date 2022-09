BEKIJK: Al zwevend op 6.000 meter hoogte voetballen? Figo en co. doen het

Getiteld "Zero Gravity Football Game" is deze wel heel bijzondere voetbalwedstrijd - waarbij het spel naar een plaats is gebracht waar nog nooit een speler is geweest - de eerste in zijn soort en bekroond met een Guinness World Record.



De buitenaardse wedstrijd werd gespeeld tussen 2 teams van 4 spelers. Voetballegende Luis Figo verdiende samen met 7 oud-kampioenen uit het Midden-Oosten, Europa en Latijns-Amerika een plekje op deze historische vlucht.



De 41-jarige Figo, 's werelds beste voetballer in 2000, speelde voor topclubs als Sporting Lissabon, Barcelona, Real Madrid en Inter Milaan. Voor Portugal kwam hij 127 keer in actie.





De hemelse partij op een veldje van 75 m² in een vliegtuig werd afgewerkt op 20 augustus, deze week deelde Guinness World Records de beelden. Bij de stunt kunnen wel ecologische en economische vragen gesteld worden.