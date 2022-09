Japanse coach van Deinze houdt het voor bekeken na slecht seizoensbegin

Deinze wil omhoog kijken, maar staat na 6 speeldagen in de Challenger Pro League pas op de elfde en voorlaatste positie: het kon nog maar 1 keer winnen en telt 5 punten. De laatste 3 duels gingen verloren.



De 46-jarige Japanner was tot vorig jaar assistent van STVV, waar landgenoten van hem de plak zwaaien. In het verleden was hij ook jeugdcoach van de Spaanse topclub Barcelona en assistent van Excelsior in Nederland.



Bij Deinze zat hij sinds de overname van de club in februari door de Aziatische investeringsmaatschappij ACAFP in de Raad van Bestuur.



Deze zomer volgde hij Wim De Decker op als hoofdcoach. Die werd vierde vorig seizoen, wat niet volstond voor het ambitieuze bestuur.



Zaterdag trekt Deinze naar Beerschot voor speeldag 7.