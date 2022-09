Boks-soap krijgt nieuwe wending: Fury geeft Joshua tóch nog een kans

"The Battle of Britain", seizoen 1, aflevering 3, getiteld "een nieuwe kans".

Het scenario lijkt op een nieuwe Netflix-serie, maar dat is het niet. Nadat wereldkampioen Fury het gevecht door de gemiste deadline van Joshua had afgeblazen, komt Fury terug op zijn woorden en geeft hij zijn mogelijke opponent toch nog één dag om het contract te tekenen.

"Mijn promotor heeft me overtuigd. De rechtenhouders zijn blij met alles, zolang het gevecht er maar komt. De bal ligt in jouw kamp", vertelt Fury in een filmpje op Instagram.

"We hebben ingestemd met al jullie eisen. Er komen geen dagen, weken of maanden meer. Je hebt het contract al twee weken. Als je een greintje waardigheid en trots hebt, onderteken je het vandaag."

"Toon het publiek dat je een lafaard ben, wat ik al wist, en onderteken het niet. Voor mij maakt het geen verschil: je bent een verslagen man en ik ben wereldkampioen."

"Toch geef ik je deze kans. Geef jij nu wat het Britse publiek wil. Je kan niet meer weglopen, je moet met me vechten. The Fury is coming."