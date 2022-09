Belgische ruiters blijven met 3e plaats na 1e ronde op koers voor olympisch ticket

De Fransen Simon Delestre (Jolly Jumper), Gregory Cottard (Bibici), Julien Epaillard (Caracole) en Kevin Staut (Viking) gaan met een foutloos rapport aan de leiding. De Ieren zijn met vier strafpunten tweede, de Spanjaarden delen de derde plaats met de Belgen.

Vereecke en vicewereldkampioen Guéry bleven de eerste ronde foutloos, Thomas moest vijf strafpunten noteren en de twaalf strafpunten van Philippaerts werden het schrapresultaat.

Voor Team Belgium is de inzet groot, want in de schaduw van Camp Nou wordt een ticket uitgereikt voor de Olympische Spelen van 2024.

Op het WK in augustus eindigde België op de zevende plaats, enkel de top zes kwalificeerde zich voor de Spelen in Parijs. In Barcelona kunnen de Belgen herkansen.

Eén olympisch ticket wordt toegekend aan het beste land dat zich nog niet kwalificeerde. In Barcelona gaat het nog tussen België, Spanje en Zwitserland, dat na de eerste ronde met acht punten vijfde is.

Brazilië kwam ook voor een olympisch ticket naar Spanje, maar is met twaalf strafpunten en een negende plaats niet gekwalificeerd voor de tweede ronde, die zondag gesprongen wordt. Ook wereld- en olympisch kampioen Zweden haalde de tweede ronde niet. Met 24 punten staan de Zeden op een gedeelde twaalfde en voorlaatste plaats.

Als de Belgen hun olympische kwalificatie zondag niet veilig kunnen stellen, volgen er nog kansen op het EK in Milaan (29 augustus-3 september 2023), waar drie tickets verdeeld worden, en in de Nations Cup-finale van volgend jaar.