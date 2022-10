Matthias Casse voor WK: "Moment om te bewijzen dat ik nog altijd de beste van de wereld ben"

"Ik heb er zin in", zegt Matthias Casse kort voor het WK in Tasjkent. Na zijn titel van vorig jaar in Boedapest is de status van Casse, die in de -81 kg kampt, veranderd.

"Titelverdediger zijn, geeft toch wel een ander gevoel. Het is leuk, maar er komt extra druk bij. Ik word meer geviseerd. Het wordt niet gemakkelijk, dat is zeker."

Casse wil in de laatste rechte lijn nog een gezonde mix aanhouden tussen amusement, focus en trainingsarbeid.

Dat de sfeer vorig jaar "enorm goed" was, heeft toen ook tot succes geleid. "We waren ontspannen en dat heb je ook nodig."

"Het WK vorig jaar was toen voorbereiding op Tokio. Het grote doel volgde een paar maanden later met de Spelen. Maar dit WK is nu het hoofddoel. Dat is een andere ingesteldheid."