In Afghanistan mogen vrouwen niet koersen, dus organiseert UCI Afghaans kampioenschap in Zwitserland

Sinds de machtsovername van de Taliban mogen Afghaanse vrouwen om religieuze redenen niet meer sporten.

Het leven van Afghaanse rensters is dus in gevaar. Om die reden hielp de UCI een jaar geleden bij de evacuatie van Afghaanse rensters, die in verschillende landen terechtkwamen zoals Zwitserland, Canada en de VS.

Nu wil de UCI de rensters wat meer perspectief bieden met een nationaal kampioenschap. Die wedstrijd zal op 23 oktober plaatsvinden in Aigle (Zwitserland), waar het hoofdkwartier van de UCI is gevestigd.

De vrouwen elite en beloften zullen samenrijden en krijgen 2 rondjes van 28,5 km voor de wielen geschoven. Na afloop ligt er een kampioenentrui klaar voor de beste eliterenster en beste belofte.

"Er zullen meer dan 50 rensters aan de start staan onder wie Masomah Ali Zada, de eerste Afghaanse renster ooit die deelnam aan de Olympische Spelen vorig jaar", laat de UCI weten.

"Het is heel belangrijk voor de UCI om leden van de wielerfamilie te helpen die de vrijheid ontnomen zijn om hun passie te beleven en hun dromen na te jagen."