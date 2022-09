Giro opent volgend jaar met tijdrit van 18 kilometer langs de Adriatische Zee

Giro of Tour volgend jaar? Dat is het grote dilemma waar Remco Evenepoel en Quick Step-Alpha Vinyl voor staan in hun jaarplanning.

Het profiel van de 1 etappe: een tijdrit van 18,4 km

Het profiel van de 2e etappe

Evenepoel in de voetsporen van Verbrugghe?

Ook in 2001 vond de Giro-start in de Abruzzen plaats. Toen ging een Belg met de eerste roze trui aan de haal: Rik Verbrugghe.



In de proloog in Pescara knalde Verbrugghe toen over 8 km met een recordgemiddelde van 58,874 km/u. 4 dagen later speelde hij zijn roze trui kwijt aan Dario Frigo.