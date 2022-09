De krachtige boodschap achter de sobere WK-shirts van Denemarken: "Dit is een protest tegen Qatar"

Het is een signaal dat kan tellen. Denemarken en kledingsponsor Hummel kiezen voor een shirt met een niet te misverstane boodschap voor het WK in Qatar.

Op het sobere rode thuisshirt is, net zoals bij het witte uit-exemplaar, geen enkel detail zichtbaar.

"We willen een dubbele boodschap uitsturen", klinkt het bij Hummel. "De shirts zijn niet alleen geïnspireerd op de shirt van het succesvolle EK van 1992, maar zijn ook een protest tegen Qatar en de mensenrechtensituatie daar."

"Daarom hebben we alle details, inclusief de logo's en iconische Deense strepen, afgezwakt. We willen niet zichtbaar zijn tijdens een toernooi dat aan duizenden mensen het leven heeft gekost. We steunen onze nationale ploeg, maar dat is niet hetzelfde als het gastland goedkeuren. We willen een statement maken."