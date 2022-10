Belgische judoka's loven groepsgeest: "We leven samen: het is een tweede familie"

Uithangbord Casse

"En we worden met de judoka's meer en meer een team. We stuwen elkaars niveau omhoog."

"Hij is getalenteerd, maar hij werkt bijzonder hard. Dat is zijn grootste talent."

"Ik ga altijd met de visie: ronde per ronde, kamp per kamp. Dat is de eerste stap", zegt onze landgenote, die vol lof is over uithangbord Casse.

In Oezbekistan verdedigt Matthias Casse zijn wereldtitel, Mina Libeer (24) schuwt de grote uitspraken over haar eigen ambities.

3 keer brons (Jorre Verstraeten, Mina Libeer en Sami Chouchi) en 1 keer zilver (Matthias Casse): dat was de Belgische balans van het EK in Sofia.

"Het gaat dan om simpele vragen, bijvoorbeeld hoe het met je gaat. In de tribunes zal ik tijdens hun wedstrijden 100 procent achter hen staan en zij ook achter mij. We wonen bijna samen."

"Zo leven we momenteel ook: we leven samen, we zweten samen en we zien samen af. Als het minder gaat met iemand, dan staat de ploeg achter hem of haar."

Die positieve vibe is ook de rode draad in het gesprek met Toma Nikiforov (29), zowat de routinier onder de Belgische judoka's.

"Casse heeft een onverwoestbaar geloof in zichzelf"

Vooral de band tussen Toma Nikiforov ("Ik ben een van de oudsten, maar mentaal ben ik een van de jongsten") en Matthias Casse lijkt optimaal.

"Ik wens hem uiteraard een nieuwe wereldtitel toe. Ik hoop dat hij met dezelfde spirit naar dit WK gaat als naar het WK vorig jaar."

"Als dat is met de instelling dat hij zijn titel móét verlengen, dan zal dat niet gaan. Als hij net zoals in Boedapest vrij is in zijn hoofd en zich wil amuseren, dan moet het lukken."

Met de Duitser Udo Quellmalz is er sinds enkele maanden ook een nieuwe hoofdcoach. De voormalige olympische kampioen van 1996 verdeelt de taken met Damiano Martinuzzi en is onder de indruk van uithangbord Casse.

"Hij is erg gemotiveerd en zijn honger is bijzonder groot. Hij heeft een onverwoestbaar geloof in zichzelf."

"In mijn tijd trainde ik veel, maar zijn ijver is van een ander niveau. Hij lijkt nooit moe te worden."

"Dat mag je ook niet tonen aan de scheidsrechters of aan je tegenstanders, want dat werkt als bloed in het water voor haaien. En in het beheersen van die lichaamstaal is hij bijzonder goed."