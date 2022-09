Anderlecht lanceert luisterboek Fromage: "Veel raakvlakken met leefwereld in Neerpede"

Basisschool de Groene School in Anderlecht kreeg vandaag Marco Kana en Anouar Ait El Hadj op bezoek. Niet voor een handtekeningensessie of een voetbaltraining, wel voor de voorstelling van Fromage.

Het zoekboek en luisterverhaal werd gepresenteerd in aanwezigheid van auteur en scenarist Bart Cannaerts.

"In Fromage maakt de op voetbal verzotte en verlegen muis Hamza zijn dromen waar nadat hij in de kaaswinkel van zijn mama het stoere luipaard Zora - sterspeelster van paars-wit - ontmoet had", klinkt het in de mededeling van Anderlecht.

"Fromage is een verhaal over kansen krijgen en grijpen. Over leven in een grootstad. Het ontwikkelen van je talent. Opkomen voor jezelf. En fier zijn op je afkomst. Stuk voor stuk thema’s die RSC Anderlecht na aan het hart liggen."



“Het verhaal kent veel raakvlakken met de leefwereld van veel jeugdspelers in Neerpede. Neerpede is bij uitstek de meest vruchtbare omgeving voor het ontwikkelen van talent", vult Tim Borguet, Marketing Director van RSCA aan.

"En dat talent is hier ontzettend divers, iedereen heeft zijn of haar uniek verhaal met voetbal als universele taal. Met dit luisterverhaal wil de club haar verbindende waarden binnen en ook ver buiten het voetbal uitdragen."



Het boek werd gedrukt op 15.000 exemplaren, wordt naar meer dan 500 Nederlandstalige en Franstalige basisscholen in en rond Brussel toegestuurd en zal ook aan de bibliotheken aangeboden worden.