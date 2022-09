Thierry Neuville zet derde tijd neer in enige rit van de dag in WK-rally Nieuw-Zeeland

Het is goed om terug te zijn in Nieuw-Zeeland. Het doel is om het momentum van de laatste rally's en meer bepaald onze zege in Griekenland te behouden.

09 uur 40. Het is goed om terug te zijn in Nieuw-Zeeland. Het doel is om het momentum van de laatste rally's en meer bepaald onze zege in Griekenland te behouden. Thierry Neuville.

09 uur 31. Tänak wint openingsrit, Neuville 3e. Op donderdag stond er maar 1 rit op het programma in Auckland. En dat was bovendien een korte van 1,78 km. De Est Ott Tänak was de snelste met zijn Hyundai in 1"45"8, met de Ford van Craig Breen op minder dan een seconde (0"9) en de Hyundai van Thierry Neuville op 1"6. WK-leider Kalle Rovanperä, die nochtans de beste was in de shakedown, moest vrede nemen met plek 6 op 2"6. Rovanperä kan komend weekend wereldkampioen worden als hij 8 punten meer pakt dan Tänak, de tweede in het WK-klassement. Vrijdag lanceert de mythische rit Whaanga Coast de eerste echte wedstrijddag. De rijders appreciëren de Nieuw-Zeelandse rally enorm vanwege zijn technische parcours. De laatste WK-winnaar in 2012 was de Fransman Sébastien Loeb. .