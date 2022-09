Thierry Neuville valt terug naar plek 6 in WK-rally Nieuw-Zeeland: "Geen goede dag"

clock 07:12 07 uur 12.

clock 07:00 07 uur . Neuville: "Geen goede dag". De Hyundai van Neuville en corijder Martijn Wydaeghe maakte 2 spins in de eerste lus vandaag. De afstelling van de auto was niet ideaal, dat beterde naarmate de dag vorderde. Maar daarna speelden de afgesleten banden op. Vooral in de regen in rit 6 was het lastig om de auto in lijn te houden, liet Neuville verstaan. "Het was geen goede dag voor ons. Ik heb nog steeds geen 100 procent vertrouwen in de auto. We moeten aan een aantal zaken werken. In Griekenland (de vorige rally die hij won, red) voelde ik me comfortabel, maar in alle andere rally's voelde ik me nooit goed genoeg om te pushen." . Neuville: "Geen goede dag" De Hyundai van Neuville en corijder Martijn Wydaeghe maakte 2 spins in de eerste lus vandaag. De afstelling van de auto was niet ideaal, dat beterde naarmate de dag vorderde. Maar daarna speelden de afgesleten banden op. Vooral in de regen in rit 6 was het lastig om de auto in lijn te houden, liet Neuville verstaan.



"Het was geen goede dag voor ons. Ik heb nog steeds geen 100 procent vertrouwen in de auto. We moeten aan een aantal zaken werken. In Griekenland (de vorige rally die hij won, red) voelde ik me comfortabel, maar in alle andere rally's voelde ik me nooit goed genoeg om te pushen."

clock 06:55 06 uur 55.

clock 06:41 06 uur 41. Thierry Neuville staat 7e halfweg vrijdag. Vandaag was de eerste echte dag down-under, Thierry Neuville is met zijn Hyundai teruggevallen van 3 naar 6. Zijn dikke seconde achter gisteren is 45"6 geworden op zijn Estse teamgenoot Ott Tänak, de leider. Die moest zijn leiderspositie wel vaak weggeven. De Est won de 4e en 7e rit en kwam na die ritten telkens weer op kop. Zijn voorsprong is dan ook niet groot. De Welshman Elfyn Evans volgt op amper 2 tienden. Wereldkampioen Sébastien Ogier telt 6"7 achterstand, WK-leider Kalle Rovanperä een halve seconde meer. Die drie rijden in een Toyota. Vandaag kregen we 2 lussen van dezelfde 3 ritten, goed voor 158,56 km, meer dan de helft van de totale afstand in de buurt van Auckland. Morgen zijn er nog 4 ritten (waaronder een Power Stage). . Thierry Neuville staat 7e halfweg vrijdag Vandaag was de eerste echte dag down-under, Thierry Neuville is met zijn Hyundai teruggevallen van 3 naar 6. Zijn dikke seconde achter gisteren is 45"6 geworden op zijn Estse teamgenoot Ott Tänak, de leider.



Die moest zijn leiderspositie wel vaak weggeven. De Est won de 4e en 7e rit en kwam na die ritten telkens weer op kop. Zijn voorsprong is dan ook niet groot.



De Welshman Elfyn Evans volgt op amper 2 tienden. Wereldkampioen Sébastien Ogier telt 6"7 achterstand, WK-leider Kalle Rovanperä een halve seconde meer. Die drie rijden in een Toyota.



Vandaag kregen we 2 lussen van dezelfde 3 ritten, goed voor 158,56 km, meer dan de helft van de totale afstand in de buurt van Auckland. Morgen zijn er nog 4 ritten (waaronder een Power Stage).

clock 06:04 06 uur 04.

clock 30-09-2022 30-09-2022.

clock 09:40 09 uur 40. Het is goed om terug te zijn in Nieuw-Zeeland. Het doel is om het momentum van de laatste rally's en meer bepaald onze zege in Griekenland te behouden. Thierry Neuville. Het is goed om terug te zijn in Nieuw-Zeeland. Het doel is om het momentum van de laatste rally's en meer bepaald onze zege in Griekenland te behouden. Thierry Neuville

clock 09:40 09 uur 40.

clock 09:40 09 uur 40.

clock 09:39 Thierry Neuville in actie op openingsdag. 09 uur 39. Thierry Neuville in actie op openingsdag