Team Antwerp stoot probleemloos door naar kwartfinales in Filipijnen

12 uur 48. Zorgeloze kwalificaties voor Antwerp. Team Antwerp heeft zijn beide poulematchen gewonnen in Cebu en staat daarmee in de kwartfinales. Thuisploeg Cebu werd met 16-11 verslagen en vervolgens moest ook Omaha plooien, met 19-14. De tegenstander in die kwartfinale is nog onbekend. .