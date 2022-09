Remco Evenepoel is kort na de middag weer in het land: volg de aankomst van de wereldkampioen

Remco Evenepoel zet vanmiddag voor het eerst weer voet op Belgische bodem in meer dan een maand mét 2 trofeeën in zijn koffer: de eindzege in de Vuelta én de regenboogtrui. Volg de terugkeer van de 22-jarige wereldkampioen in onze liveblog met foto's, beelden en reacties. Zijn vliegtuig landt normaal om 13.20 uur op Zaventem.