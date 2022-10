Oostende knokt dapper tegen topploeg Galatasaray, maar moet zijn meerdere erkennen

clock 22:21

22 uur 21. Geen stunt voor Oostende tegen Galatasaray. Oostende heeft zijn wedstrijd van de eerste speeldag in groep C van de Champions League basket voor mannenteams niet kunnen winnen. De kustploeg verloor in de eigen Versluys Dôme tegen het Turkse Galatasaray met 78-92. Geen verrassing, Galatasaray wordt bij de bookmakers getipt als een van de favorieten voor de eindoverwinning. Het team van coach Dario Gjergja moest al na het eerste kwart achtervolgen (19-29) en kreeg die kloof halfweg (rust: 39-51) niet kleiner. Ook het derde kwart was voor de Turken (20-23), die in het slotkwart (19-18) de voet van het gaspedaal haalden. Pierre-Antoine Gillet scoorde wel 17 punten voor Oostende. Nog in groep C won het Israëlische Hapoel Holon maandag bij de Polen van Legia Warschau met 81-84. Op de tweede speeldag, komende dinsdag, maakt de Belgische kampioen de verplaatsing naar Hapoel Holon. .