Mechelen kan niet nog eens winnen tegen Cholet in Europe Cup

Mechelen slikt tweede nederlaag. Mechelen heeft zijn tweede nederlaag geleden op bezoek bij het Franse Cholet: 89-69. Na het eerste kwart (12-23) was er voor de troepen van Kristof Michiels geen vuiltje aan de lucht, maar in het tweede kwart peuzelden de gastheren aan de achterstand voor een 39-43 ruststand. In het derde (23-11) en vierde kwart (27-15) brak de veer helemaal bij Mechelen. Domien Loubry scoorde veertien punten voor de Kangoeroes.



clock 22:26 22 uur 26. Cholet - Mechelen: 89-69 (rust: 39-43). Quarters: 12-23, 27-20, 23-11, 27-15 Topschutter Mechelen: Domien Loubry 14 punten . Cholet - Mechelen: 89-69 (rust: 39-43) Quarters: 12-23, 27-20, 23-11, 27-15



Topschutter Mechelen: Domien Loubry 14 punten

3e overwinning voor Mechelen. 3 op 4 voor Mechelen: een briljant eerste en derde kwarter hebben Mechelen een nieuwe Europese zege opgeleverd. Rilski, de rode lantaarn, verloor voor de 4e keer. Mechelen hijgt zo in de nek van groepsleider Oradea.

clock 22:18 22 uur 18. Mechelen - Rilski: 105-74. Quarters: 34-15, 18-15, 38-19, 15-25 Topschutters Mechelen: Foerts 29 punten, Loubry 17 punten, Fobbs 15 punten . Mechelen - Rilski: 105-74 Quarters: 34-15, 18-15, 38-19, 15-25 Topschutters Mechelen: Foerts 29 punten, Loubry 17 punten, Fobbs 15 punten

Antwerp laat zich de kaas nog van het brood eten. De Antwerp Giants zijn tegen hun 3e nederlaag in 4 matchen aangelopen en dit was net als vorige week eentje die vermeden kon worden. De Giants hadden halfweg een kloof van 13 punten te pakken. Die brokkelde in het derde kwart al een beetje af en in het laatste kwart stortte de thuisploeg helemaal in. De bezoekers gingen er nog op en over.

clock 21:54 21 uur 54. Antwerp-Gmunden: 87-90. Quarters : 25-21, 30-21, 18-22, 14-26 Topschutters Antwerp Giants: Upshaw 17 ptn, Woodson 16 ptn, De Ridder 14 ptn, Hamm 13 ptn . Antwerp-Gmunden: 87-90 Quarters: 25-21, 30-21, 18-22, 14-26 Topschutters Antwerp Giants: Upshaw 17 ptn, Woodson 16 ptn, De Ridder 14 ptn, Hamm 13 ptn

Buzzer beater doet Antwerp de das om. Pijnlijke nederlaag voor de Antwerp Giants, die bijna de hele match tegen Hapoel Haifa aan de leiding stonden, maar door een ultieme driepunter van Amit Simhon alsnog verloren met 55-56. Antwerp blijft wel 3e in de groep, maar ziet Hapoel en Gaziantep verder weglopen.

clock 21:58 21 uur 58. Antwerp-Hapoel Haifa 55-56. Quarters: 17-12, 13-16, 13-11, 12-17 Schutters Antwerp Giants: Hamm 12, Mwema 10, Rogiers 9, Upshaw 9, Woodson 6, Smout 5, Despalier 4 . Antwerp-Hapoel Haifa 55-56 Quarters: 17-12, 13-16, 13-11, 12-17



Schutters Antwerp Giants: Hamm 12, Mwema 10, Rogiers 9, Upshaw 9, Woodson 6, Smout 5, Despalier 4

clock 19:58 19 uur 58. Oradea-Kangoeroes Mechelen 98-76. Quarters: 24-24, 21-20, 30-20, 23-12 Schutters Mechelen: Loubry 17, Fobbs 16, Thomas 12, Arriguzoh 10, Mukubu 10, Palinckx 9, Foerts 2 . Oradea-Kangoeroes Mechelen 98-76 Quarters: 24-24, 21-20, 30-20, 23-12



Schutters Mechelen: Loubry 17, Fobbs 16, Thomas 12, Arriguzoh 10, Mukubu 10, Palinckx 9, Foerts 2

2 op 2 voor Mechelen. Mechelen moest zijn wedstrijd in Willebroek spelen, maar trakteerde zijn supporters ook daar op een formidabele wedstrijd. Het was tegen Cholet uit Frankrijk nagelbijten tot de laatste seconde. Aan de rust was het 41-46 voor de bezoekers, maar in het derde quarter knokte Mechelen nog maar eens terug. Het werd 65-61. Het vierde quarter begon nog met een tweepunter voor de thuisploeg, maar plots schakelde Cholet een versnelling hoger. De bezoekers maakten 16 punten op een rij en zette Mechelen met de rug tegen de muur. De ploeg bleef knokken en met nog 38 seconden te spelen bracht Foerts de score zowaar opnieuw in evenwicht. Het was topschutter Loubry die toepasselijk het laatste woord had. Hij sleepte de felbevochten zege binnen met een driepunter.

Aan de rust was het 41-46 voor de bezoekers, maar in het derde quarter knokte Mechelen nog maar eens terug. Het werd 65-61. Het vierde quarter begon nog met een tweepunter voor de thuisploeg, maar plots schakelde Cholet een versnelling hoger. De bezoekers maakten 16 punten op een rij en zette Mechelen met de rug tegen de muur.

De ploeg bleef knokken en met nog 38 seconden te spelen bracht Foerts de score zowaar opnieuw in evenwicht. Het was topschutter Loubry die toepasselijk het laatste woord had. Hij sleepte de felbevochten zege binnen met een driepunter.

clock 22:24 22 uur 24. Mechelen - Cholet: 88-85. Quarters : 19-25, 22-21, 24-15, 23-24 Topschutter Mechelen : Loubry (29 ptn) . Mechelen - Cholet: 88-85 Quarters: 19-25, 22-21, 24-15, 23-24 Topschutter Mechelen: Loubry (29 ptn)

clock 19:53 19 uur 53. Gaziantep - Antwerp 82-63. Quarters : 19-11, 20-14, 21-23, 22-15 Topschutter Antwerp: Maurice Watson (16 ptn) . Gaziantep - Antwerp 82-63 Quarters: 19-11, 20-14, 21-23, 22-15 Topschutter Antwerp: Maurice Watson (16 ptn)





clock 21:00 21 uur . Gmunden-Antwerp 88-92. Quarters: 17-25, 21-25, 21-22, 29-20 Schutters Antwerp: Hamm 17 Goodin 16 Watson 16 Woodson 12 De Ridder 12 Upshaw 11 Rogiers 4 Mwema 2 . Gmunden-Antwerp 88-92 Quarters: 17-25, 21-25, 21-22, 29-20





clock 20:51 20 uur 51. Rilski-Mechelen 66-100. Quarters: 15-21, 15-31, 24-21, 12-27 Schutters Mechelen: Fobbs 24 Aririguzoh 18 Mennes 14 Foerts 9 Davis 9 Thomas 8 Loubry 7 Mukubu 7 Van Buggenhout 4 . Rilski-Mechelen 66-100 Quarters: 15-21, 15-31, 24-21, 12-27





