Massa volk verwelkomt Remco "Superman" Evenepoel: "Ik had iets verwacht, maar dit niet"

clock 14:39 14 uur 39.

clock 14:34 14 uur 34.

clock 14:32 14 uur 32. Livestreams afgelopen. Het was een kort, maar krachtige rentree van Evenepoel en de Belgen. Zij mogen nu in alle rust hun Australische avontuur én de lange vlucht thuis bij familie en vrienden verwerken. . Livestreams afgelopen Het was een kort, maar krachtige rentree van Evenepoel en de Belgen. Zij mogen nu in alle rust hun Australische avontuur én de lange vlucht thuis bij familie en vrienden verwerken.

clock 14:30 14 uur 30. De renners van dit WK proberen me te overtuigen om hen volgend jaar weer mee te nemen. Ze hebben alvast hun visitekaartje afgegeven. Bondscoach Sven Vanthourenhout. De renners van dit WK proberen me te overtuigen om hen volgend jaar weer mee te nemen. Ze hebben alvast hun visitekaartje afgegeven. Bondscoach Sven Vanthourenhout

clock 14:29 14 uur 29. Zo'n ontvangst is dik verdiend voor Remco. Ik hoop dat hij er ook wat kan van genieten. Want dit is niet alledaags. Bondscoach Sven Vanthourenhout. Zo'n ontvangst is dik verdiend voor Remco. Ik hoop dat hij er ook wat kan van genieten. Want dit is niet alledaags. Bondscoach Sven Vanthourenhout

clock 14:28 14 uur 28.

clock 14:28 14 uur 28.

clock 14:27 14 uur 27. En weg is Remco. Na kort wat vragen van de pers beantwoord te hebben, stapt Evenepoel op de roltrap, omringd door politie en veiligheidsmensen. "Ik ga nu rustig naar huis om wat bij te praten met de mensen die ik lang niet gezien heb." . En weg is Remco Na kort wat vragen van de pers beantwoord te hebben, stapt Evenepoel op de roltrap, omringd door politie en veiligheidsmensen.



"Ik ga nu rustig naar huis om wat bij te praten met de mensen die ik lang niet gezien heb."

clock 14:27 14 uur 27. Remco en Oumi geven elkaar een dikke knuffel. Remco en Oumi geven elkaar een dikke knuffel

clock 14:26 14 uur 26. Ik moet vanavond nog een trouwkostuum kiezen. Dat is nog meer stress dan de wedstrijd van zondag. Maar ik laat de keuze volledig aan mijn moeder over. Remco Evenepoel. Ik moet vanavond nog een trouwkostuum kiezen. Dat is nog meer stress dan de wedstrijd van zondag. Maar ik laat de keuze volledig aan mijn moeder over. Remco Evenepoel

clock 14:26 14 uur 26.

clock 14:24 14 uur 24. Ik had iets verwacht, maar dit niet. Na dit weet ik niet wat ik zondag (huldiging op Grote Markt in Brussel, red) moet verwachten. Remco Evenepoel. Ik had iets verwacht, maar dit niet. Na dit weet ik niet wat ik zondag (huldiging op Grote Markt in Brussel, red) moet verwachten. Remco Evenepoel

clock 14:23 14 uur 23. De wereldkampioen is terug in het land! "Merci Remco, merci!". De wereldkampioen is terug in het land! "Merci Remco, merci!"

clock 14:21 14 uur 21. Chaotisch. De belangstelling is enorm. Er is bijna geen doorkomen aan door de fotografen en cameraploegen, voorlopig krijgen we nog geen interview van de wereldkampioen. Hij deelt hier en daar handtekeningen uit en valt vrienden en familie in de armen. . Chaotisch De belangstelling is enorm. Er is bijna geen doorkomen aan door de fotografen en cameraploegen, voorlopig krijgen we nog geen interview van de wereldkampioen.



Hij deelt hier en daar handtekeningen uit en valt vrienden en familie in de armen.

clock 14:18 14 uur 18. Het blijft heel rustig. Wielrenners zijn zo. Christophe Vandegoor. Het blijft heel rustig. Wielrenners zijn zo Christophe Vandegoor

clock 14:17 14 uur 17. "Merci, Remco". We Are the Champions klinkt door de luidsprekers. "Merci, Remco" galmt uit de kelen van de fans. Evenepoel gaat nog een laatste keer op de foto van teammaats en bondscoach, ook Lotte Kopecky poseert mee. De renners nemen afscheid van elkaar. . "Merci, Remco" We Are the Champions klinkt door de luidsprekers. "Merci, Remco" galmt uit de kelen van de fans.



Evenepoel gaat nog een laatste keer op de foto van teammaats en bondscoach, ook Lotte Kopecky poseert mee.



De renners nemen afscheid van elkaar.

clock 14:15 14 uur 15. Erehaag voor Remco. De wereldkampioen is daar - mét de glimlach - in zijn WK-trui en met het goud om de nek! De eerste knuffel is voor verloofde Oumi. Daarna komen de papa en mama aan de beurt. Evenepoel blijft er koel bij. De Aloïs Lampaert krijgt een aai over zijn wang. . Erehaag voor Remco De wereldkampioen is daar - mét de glimlach - in zijn WK-trui en met het goud om de nek! De eerste knuffel is voor verloofde Oumi.



Daarna komen de papa en mama aan de beurt. Evenepoel blijft er koel bij.



De Aloïs Lampaert krijgt een aai over zijn wang.

clock 14:13 14 uur 13. Daar komen de Belgen! Lampaert pakt zijn zoon vast. We zien ook de andere renners en de bondscoach. Ze krijgen knuffels van papa en mama Evenepoel. . Daar komen de Belgen! Lampaert pakt zijn zoon vast. We zien ook de andere renners en de bondscoach. Ze krijgen knuffels van papa en mama Evenepoel.



clock 14:08 14 uur 08. Bemanning Emirates. Luchtvaartkenner Riadh Bahri heeft de bemanning van de Emirates-vlucht al zien buitenkomen, dus de passagiers zullen niet lang meer op zich laten wachten. . Bemanning Emirates Luchtvaartkenner Riadh Bahri heeft de bemanning van de Emirates-vlucht al zien buitenkomen, dus de passagiers zullen niet lang meer op zich laten wachten.