LIVESTREAM: "Superman" Evenepoel is geland: volg de aankomst van de wereldkampioen

Remco is van ons, olé, olé!!! Fans in aankomsthal.

De vergelijking met Eddy Merckx is - in deze context - terecht. Vooral in de manier waarop. Christophe Vandegoor in VRT NWS Live.

Ook de familie moet nog even geduld oefenen.

Livestreams lopen. U hoeft hier niets te missen van de triomfantelijke terugkeer van de Vuelta+WK-winnaar. We hebben een camera in de aankomsthal, waarmee we streamen, én bieden ook VRT NWS Live in stream aan, waar Riadh Bahri en wielerjournalist Christophe Vandegoor de thuiskomst van commentaar voorzien.



We hebben een camera in de aankomsthal, waarmee we streamen, én bieden ook VRT NWS Live in stream aan, waar Riadh Bahri en wielerjournalist Christophe Vandegoor de thuiskomst van commentaar voorzien.



Vandegoor geeft ook duiding bij de prestaties van Evenepoel. Die werd de eerste Belg in 44 jaar die een grote ronde kon winnen en deed daar 2 weken later het WK bovenop. Ook het goeie WK - in de breedte - van de Belgen komt aan bod. Ons land pakte 6 WK-plakken.

Honderden fans. Over enkele ogenblikken zal je jonge wereldkampioen, de eerste in 10 jaar voor ons land, de aankomsthal binnenstappen. Hij zal er verwelkomd worden door honderden familie/vrienden/fans/wielerliefhebbers. De sfeer zit er goed in. Al is er nu even wat stilte voor de storm.



De sfeer zit er goed in. Al is er nu even wat stilte voor de storm.

Vader Evenepoel: "Het maakt iets los bij de mensen blijkbaar".

Veilig geland! Vlucht EK183 van Emirates is geland. Na een trip van 5.150 km en 6,5 uur vanuit Dubai kunnen Evenepoel en co. zo meteen ontschepen.

Pa Evenepoel: "Remco gaat vandaag nog trouwkostuum passen en trainen". Na alle drukte en emoties van de voorbije dagen is Remco Evenepoel nog geen echte rust gegund. Vader Patrick verklapte aan onze man wat er nog op het programma staat: "Hij gaat straks nog zijn trouwkostuum passen, net als ik trouwens." Evenepoel trouwt in het weekend van 8 en 9 oktober.



"Daarna zullen we thuis wat kunnen bijpraten, maar hij zal ook nog wat gaan trainen. Want hij zal dinsdag nog meerijden in Binche voor het afscheid van Iljo Keisse en Philippe Gilbert. Dat wou hij absoluut doen voor die 2 kampioenen. Chapeau."



Van de luchthaven zal het straks eerst naar café In de Rustberg gaan, naast de ouderlijke woning in Schepdaal. Daar wacht een ontmoeting met de fans.

Wij kijken er als ouder vooral naar uit om ons kind terug te zien, niet de renner. Ik denk dat alle ouders wel weten wat ik bedoel. Papa Patrick Evenepoel.

Dit is fantastisch om te zien. Het brengt wat los bij de mensen... Papa Patrick Evenepoel.

Sfeer zit goed op de luchthaven.

Natuurlijk is dit iets waar je als grootouder trots op bent. Dit is wellicht al lang een droom van hem. Zoals José De Cauwer altijd zegt: fenomenaal. Als hij vertrekt, is hij weg, daar zijn we gerust in. Hoe ik hem moet omschrijven? Superman, hé. Oma Evenepoel.

ETA 13.30 uur. Het vliegtuig met de Belgische delegatie vanuit Dubai hangt boven Duitsland. Het wordt om 13.30 uur in Zaventem verwacht.

"Ik zeg altijd: Eddy is back!" & Oma: "Fenomenaal. Hij is Superman, hé".

Feestje in de aankomsthal.

"Remco is een sympathieke kadee".

"Iedereen is nog altijd overmand door emoties".

"Een diehard fan is overal: alles voor Remco".