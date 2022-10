Kalle Rovanperä kroont zich in Nieuw-Zeeland tot jongste wereldkampioen rally uit de geschiedenis

clock 08:51 08 uur 51. Rovanperä maakt het af, Neuville blijft op 4. De slotdag in Nieuw-Zeeland heeft niet meer voor veel verschuivingen gezorgd. Kalle Rovanperä liet zich niet meer de kaas van het brood eten, zeker niet in de WK-stand. Met zijn 22 jaar wordt hij de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis. Thierry Neuville raakte niet meer weg van de 4e plaats. . Rovanperä maakt het af, Neuville blijft op 4 De slotdag in Nieuw-Zeeland heeft niet meer voor veel verschuivingen gezorgd. Kalle Rovanperä liet zich niet meer de kaas van het brood eten, zeker niet in de WK-stand. Met zijn 22 jaar wordt hij de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis. Thierry Neuville raakte niet meer weg van de 4e plaats.

Neuville rukt op naar 4e plaats. Thierry Neuville heeft zijn slechte dag op vrijdag enigszins kunnen goedmaken op zaterdag, door van 6 naar 4 op te schuiven in het klassement. Ritzeges zaten er wel niet in, die werden verdeeld onder Craig Breen en WK-leider Kalle Rovanperä.



In de stand heeft Rovanperä, die vandaag jarig is, zo ook de leiding overgenomen van Ott Tänak. Het wordt voor Neuville op de 4e plaats moeilijk om nog te stijgen, want Tänak rijdt bijna een minuut voor hem uit.

clock 09:03 09 uur 03. Het was een uitdagende dag, maar meer zat er niet in. Ik kon enkel mijn eigen tempo rijden en proberen te overleven. Thierry Neuville. Het was een uitdagende dag, maar meer zat er niet in. Ik kon enkel mijn eigen tempo rijden en proberen te overleven. Thierry Neuville

"Kansen op zaterdag". Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) parkeerden hun wagen vrijdagavond in het doorregende servicepark. Het duo sloot een kletsnatte tweede dag af als zesde.

Morgen wordt er in Auckland nog meer regen voorspeld. "Ja, het kan blijkbaar nog erger. Hoe dan ook zie ik kansen om me terug in de wedstrijd te knokken. Bij deze verraderlijke omstandigheden is alles mogelijk. Iedereen kan een fout maken en de omstandigheden kunnen nog verslechteren. Laten we zien wat morgen brengt. We hebben niets te verliezen."

Neuville: "Geen goede dag". De Hyundai van Neuville en corijder Martijn Wydaeghe maakte 2 spins in de eerste lus vandaag. De afstelling van de auto was niet ideaal, dat beterde naarmate de dag vorderde. Maar daarna speelden de afgesleten banden op. Vooral in de regen in rit 6 was het lastig om de auto in lijn te houden, liet Neuville verstaan.



Thierry Neuville staat 7e halfweg vrijdag. Vandaag was de eerste echte dag down-under, Thierry Neuville is met zijn Hyundai teruggevallen van 3 naar 6. Zijn dikke seconde achter gisteren is 45"6 geworden op zijn Estse teamgenoot Ott Tänak, de leider.



Vandaag kregen we 2 lussen van dezelfde 3 ritten, goed voor 158,56 km, meer dan de helft van de totale afstand in de buurt van Auckland. Morgen zijn er nog 4 ritten (waaronder een Power Stage).

clock 09:40 09 uur 40. Het is goed om terug te zijn in Nieuw-Zeeland. Het doel is om het momentum van de laatste rally's en meer bepaald onze zege in Griekenland te behouden. Thierry Neuville. Het is goed om terug te zijn in Nieuw-Zeeland. Het doel is om het momentum van de laatste rally's en meer bepaald onze zege in Griekenland te behouden. Thierry Neuville

clock 09:39 Thierry Neuville in actie op openingsdag. 09 uur 39. Thierry Neuville in actie op openingsdag