Gantoise blikt Zwitserse tegenstander in, vrijdag wacht Amsterdam

16 uur 42. Vlotte zege van Gantoise. Gantoise heeft zijn eerste voorronde in de Euro Hockey League probleemloos gewonnen. Wettingen was de speelbal: 0-7 na goals van Duvekot (3x), Molenaer, Madeley, Murray en Clément. De Belgische vicekampioen van coach Pascal Kina speelt vrijdagmiddag 14.30 u tegen Amsterdam. De Nederlanders klopten Rijsel met 6-1. De winnaar stoot door naar de Final 8 van de belangrijkste Europese clubcompetitie. .

11 uur 03. Op zoek naar 2 zeges. Racing is als landskampioen van België al zeker van een plaatsje in de Final 8 van de Euro Hockey League. Gantoise strijdt dit weekend in Hamburg voor een stekje bij de laatste 8. De Belgische vicekampioen moet 2 wedstrijden winnen om Racing te vergezellen in de Final 8. .