Europe Cup: Mechelen wint thriller, Antwerp onderuit in Turkije

2 op 2 voor Mechelen. Mechelen moest zijn wedstrijd in Willebroek spelen, maar trakteerde zijn supporters ook daar op een formidabele wedstrijd. Het was tegen Cholet uit Frankrijk nagelbijten tot de laatste seconde. Aan de rust was het 41-46 voor de bezoekers, maar in het derde quarter knokte Mechelen nog maar eens terug. Het werd 65-61. Het vierde quarter begon nog met een tweepunter voor de thuisploeg, maar plots schakelde Cholet een versnelling hoger. De bezoekers maakten 16 punten op een rij en zette Mechelen met de rug tegen de muur. De ploeg bleef knokken en met nog 38 seconden te spelen bracht Foerts de score zowaar opnieuw in evenwicht. Het was topschutter Loubry die toepasselijk het laatste woord had. Hij sleepte de felbevochten zege binnen met een driepunter.

Aan de rust was het 41-46 voor de bezoekers, maar in het derde quarter knokte Mechelen nog maar eens terug. Het werd 65-61. Het vierde quarter begon nog met een tweepunter voor de thuisploeg, maar plots schakelde Cholet een versnelling hoger. De bezoekers maakten 16 punten op een rij en zette Mechelen met de rug tegen de muur.

De ploeg bleef knokken en met nog 38 seconden te spelen bracht Foerts de score zowaar opnieuw in evenwicht. Het was topschutter Loubry die toepasselijk het laatste woord had. Hij sleepte de felbevochten zege binnen met een driepunter.

Mechelen - Cholet: 88-85. Quarters : 19-25, 22-21, 24-15, 23-24 Topschutter Mechelen : Loubry (29 ptn)

Gaziantep - Antwerp 82-63. Quarters : 19-11, 20-14, 21-23, 22-15 Topschutter Antwerp: Maurice Watson (16 ptn)





Gmunden-Antwerp 88-92. Quarters: 17-25, 21-25, 21-22, 29-20 Schutters Antwerp: Hamm 17 Goodin 16 Watson 16 Woodson 12 De Ridder 12 Upshaw 11 Rogiers 4 Mwema 2





Rilski-Mechelen 66-100. Quarters: 15-21, 15-31, 24-21, 12-27 Schutters Mechelen: Fobbs 24 Aririguzoh 18 Mennes 14 Foerts 9 Davis 9 Thomas 8 Loubry 7 Mukubu 7 Van Buggenhout 4





Antwerp ondanks nederlaag naar groepsfase. Ondanks een 98-85 nederlaag tegen Sporting uit Portugal in de finale van hun kwalificatietoernooi, mogen de Antwerp Giants zich opmaken voor de groepsfase van de FIBA Europe Cup. Antwerp werd als een van drie verliezende finalisten opgevist. Het neemt het nu in groep B op tegen het Turkse Gaziantep, het Oostenrijkse Swans Gmunden en het Israëlische Hapoël Haifa. Mechelen was rechtstreeks geplaatst en treft in groep E het Roemeense Oradea, het Bulgaarse Rilski Sportist en het Franse Cholet.

Het neemt het nu in groep B op tegen het Turkse Gaziantep, het Oostenrijkse Swans Gmunden en het Israëlische Hapoël Haifa.

Mechelen was rechtstreeks geplaatst en treft in groep E het Roemeense Oradea, het Bulgaarse Rilski Sportist en het Franse Cholet.



Antwerp mag als laatste team mee naar de groepsfase dankzij een beter doelpuntensaldo dan Leiden.

Antwerp - Sporting: 85-98. Quarters : 15-27, 26-22, 17-26, 27-23

Niet het Göttingen van Roel Moors, maar Sporting wenkt. In de laatste voorronde, de finale, neemt Antwerp het op tegen Sporting. De Portugezen rekenden met 83-84 af met Göttingen, de ploeg van ex-Giants-coach Roel Moors. Dankzij een late driepunter was Göttingen op 83-83 gekomen. Verlengingen leken in de maak, maar een fout (en omgezette vrijworp) in de allerlaatste seconde gaf de Portugezen alsnog vrije baan naar de winst.

Simpele zege voor Antwerp. De Antwerp Giants hebben hun Europees uitje tot een goed einde gebracht. In het eerste quarter was het klasseverschil met Larnaca al duidelijk en de Giants zetten dat in het slotquarter nog eens extra in de verf. In de volgende, laatste, voorronde speelt Antwerp tegen de winnaar van het duel tussen Göttinngen en Sporting. Als de Giants vrijdag die match winnen, mogen ze net als Mechelen naar de groepsfase.



In de volgende, laatste, voorronde speelt Antwerp tegen de winnaar van het duel tussen Göttinngen en Sporting. Als de Giants vrijdag die match winnen, mogen ze net als Mechelen naar de groepsfase.