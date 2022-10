Dag en nacht verschil: na baaldag gisteren maakt Thomas Pieters 72 plaatsen goed in Schotland

clock 19:27 19 uur 27. What a difference a day makes. Thomas Pieters heeft zaterdag op de Old Course in St.Andrews dankzij een foutloze ronde in 64 slagen, acht onder par en de beste ronde van de dag, maar liefst 72 plaatsen winst gemaakt op het Alfred Dunhill Links Championship. Na een snertdag gisteren klom de nummer 31 van de wereld klom van de 102e naar de 30e plaats op. Pieters, die na een baaldag op een door slecht weer geteisterde Carnoustie-baan maar liefst 83 slagen nodig had, liep een foutloos parcours en putte acht birdies weg. Zo klom hij maar liefst van plaats 102 naar de 30e. Pieters volgt op 11 slagen van leider Richard Mansell, exact het aantal slagen dat Pieters gisteren boven par sloeg. Nicolas Colsaerts haalde de cut niet. De Brusselaar, die op Carnoustie-baan voor zijn derde ronde 71 slagen nodig had (twee eagles, drie bogeys) eindigde met 217 slagen op een gedeelde 75e plaats. . What a difference a day makes Thomas Pieters heeft zaterdag op de Old Course in St.Andrews dankzij een foutloze ronde in 64 slagen, acht onder par en de beste ronde van de dag, maar liefst 72 plaatsen winst gemaakt op het Alfred Dunhill Links Championship. Na een snertdag gisteren klom de nummer 31 van de wereld klom van de 102e naar de 30e plaats op.

Ontevreden Pieters komt binnen in 83(!) slagen. Thomas Pieters had na een eerste rondje in 65 slagen uitzicht op een goed resultaat in Schotland, maar het Schotse weer strooide roet in zijn eten op dag 2. In de regen en de gierende wind kwam er maar een speler binnen met een score onder par. Iedereen had dus moeite met de omstandigheden, maar Pieters had het opvallend lastig. Op 8 van de 18 holes had hij maar slagen dan toegestaan nodig en dat leidde tot een score van 83, maar liefst 11 over par. Met die barslechte score tuimelde hij van plek 7 naar plek 102. Een dag om snel te vergeten. Tijdens zijn rondje raakte hij zo gefrustreerd dat hij zelfs een tweet stuurde naar de organisatie: "zijn jullie dronken?". Ook Colsaerts had het knap lastig, maar doet het wel beter. Hij moet na twee dagen tevreden zijn met plek 72.

Iedereen had dus moeite met de omstandigheden, maar Pieters had het opvallend lastig. Op 8 van de 18 holes had hij maar slagen dan toegestaan nodig en dat leidde tot een score van 83, maar liefst 11 over par.

Met die barslechte score tuimelde hij van plek 7 naar plek 102. Een dag om snel te vergeten. Tijdens zijn rondje raakte hij zo gefrustreerd dat hij zelfs een tweet stuurde naar de organisatie: "zijn jullie dronken?".

Ook Colsaerts had het knap lastig, maar doet het wel beter. Hij moet na twee dagen tevreden zijn met plek 72.

