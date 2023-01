CL basketbal: Oostende verliest in eigen huis en moet weer gaan stunten in Istanbul

clock 21:45 21 uur 45. Oostende verliest terugmatch. Oostende zal volgende week een belle moeten spelen met een plaats bij de laatste 16 als inzet. De Belgische landskampioen kon de confrontatie met Bahcesehir niet in twee duels beslissen. Na winst vorige week in Turkije (72-76) verloor het vanavond in eigen huis: 64-77. De kustploeg was een hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Het eerste kwart ging opnieuw flink de mist in (13-27). Toch hoefden de spelers van Oostende niet te wanhopen. Vorige week haalden ze een achterstand van 19 punten op, nu stonden ze er "maar" 18 in het krijt. Oostende naderde nog tot 8 punten, maar meer stond Bahcesehir niet toe. Volgende week dinsdag hebben de twee teams een nieuwe afspraak in Istanbul. . Oostende verliest terugmatch Oostende zal volgende week een belle moeten spelen met een plaats bij de laatste 16 als inzet.

De Belgische landskampioen kon de confrontatie met Bahcesehir niet in twee duels beslissen. Na winst vorige week in Turkije (72-76) verloor het vanavond in eigen huis: 64-77.

De kustploeg was een hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Het eerste kwart ging opnieuw flink de mist in (13-27).

Toch hoefden de spelers van Oostende niet te wanhopen. Vorige week haalden ze een achterstand van 19 punten op, nu stonden ze er "maar" 18 in het krijt.

Oostende naderde nog tot 8 punten, maar meer stond Bahcesehir niet toe. Volgende week dinsdag hebben de twee teams een nieuwe afspraak in Istanbul.

Oostende - Bahcesehir 64-77. Quarters: 13-27, 22-16, 14-22, 15-12 Schutters Oostende: Thurman 24, Tyree 12, Buysschaert 6, Van der Vuurst de Vries 6, Bleijenbergh 5, Gillet 5, Bratanovic 4, Troisfontaines 2

Vrenz Bleijenbergh met de Euro-stap:

Oostende ruikt 1/8e finales. Oostende heeft op bezoek bij Bahcesehir een enorme stap richting de 1/8e finales gezet. Na een dramatisch eerst kwart (27-10 voor de Turken) draaide Oostende de rollen om (6-30 maar liefst!), waarna we getrakteerd werden op een veel evenwichtigere tweede helft. Beetje bij beetje klauwde Bahcesehir terug, om pas op een tiental seconden van het einde gelijk te maken: 72-72. De Turken zetten alles op alles om Oostende een ultieme score te beletten, maar dat ging niet zonder overtreding te maken. Tyree scoorde zijn eerste vrijworp en miste zijn tweede, maar die werd door Bleijenbergh gered en omgezet in een driepunter. Eindstand: 72-76. Volgende week kan Oostende het in eigen huis afmaken. Als dat niet lukt, krijgt het nog een week later een herkansing.



Beetje bij beetje klauwde Bahcesehir terug, om pas op een tiental seconden van het einde gelijk te maken: 72-72. De Turken zetten alles op alles om Oostende een ultieme score te beletten, maar dat ging niet zonder overtreding te maken. Tyree scoorde zijn eerste vrijworp en miste zijn tweede, maar die werd door Bleijenbergh gered en omgezet in een driepunter. Eindstand: 72-76. Volgende week kan Oostende het in eigen huis afmaken. Als dat niet lukt, krijgt het nog een week later een herkansing.

Bahcesehir-Oostende 72-76. Quarters: 27-10, 6-30, 21-22, 18-14 Schutters Oostende: Tyree 16, Bleijenbergh 14, Thurman 11, Bratanovic 8, Gillet 7, Buysschaert 6, Troisfontaines 6, Van der Vuurst de Vries 5, Barcello 3



Schutters Oostende: Tyree 16, Bleijenbergh 14, Thurman 11, Bratanovic 8, Gillet 7, Buysschaert 6, Troisfontaines 6, Van der Vuurst de Vries 5, Barcello 3

De ontknoping in Bahcesehir-Oostende.

Nog enkele spectaculaire fases

Oostende sluit groepsfase af met spectaculaire winst. Oostende heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League, waar het mag strijden om een plaats in de 1/8e finales. Tegenstander Hapoel Holon kon zich op de slotspeeldag nog rechtstreeks plaatsen voor die 1/8e finales, maar Oostende was spelbreker. Oostende was sterk uit de startblokken gekomen (of Holon had zijn start compleet gemist), maar na het eerste kwart was het evenwicht al hersteld. Oostende leek helemaal in de slotfase de zege over de streep te trekken, tot Shawn Dawson er met een driepunter at the buzzer als nog verlengingen van maakte. Hierin was Oostende wel duidelijk sterker. Eindstand: 95-86.



Oostende was sterk uit de startblokken gekomen (of Holon had zijn start compleet gemist), maar na het eerste kwart was het evenwicht al hersteld. Oostende leek helemaal in de slotfase de zege over de streep te trekken, tot Shawn Dawson er met een driepunter at the buzzer als nog verlengingen van maakte. Hierin was Oostende wel duidelijk sterker. Eindstand: 95-86.

Oostende-Holon 95-86 (n.v.). Quarters: 19-17, 14-13, 18-21, 30-30, 14-5 Schutters Oostende: Tyree 31, Gillet 13, Van der Vuurst de Vries 10, Bleijenbergh 10, Thurman 7, Buysse 4, Barcello 2





Schutters Oostende: Tyree 31, Gillet 13, Van der Vuurst de Vries 10, Bleijenbergh 10, Thurman 7, Buysse 4, Barcello 2

