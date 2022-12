Buzzer beater nekt Oostende bijna in Europa, maar Holon kraakt toch in verlenging

clock 22:17 22 uur 17. Oostende sluit groepsfase af met spectaculaire winst. Oostende heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League, waar het mag strijden om een plaats in de 1/8e finales. Tegenstander Hapoel Holon kon zich op de slotspeeldag nog rechtstreeks plaatsen voor die 1/8e finales, maar Oostende was spelbreker. Oostende was sterk uit de startblokken gekomen (of Holon had zijn start compleet gemist), maar na het eerste kwart was het evenwicht al hersteld. Oostende leek helemaal in de slotfase de zege over de streep te trekken, tot Shawn Dawson er met een driepunter at the buzzer als nog verlengingen van maakte. Hierin was Oostende wel duidelijk sterker. Eindstand: 95-86. . Oostende sluit groepsfase af met spectaculaire winst Oostende heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League, waar het mag strijden om een plaats in de 1/8e finales. Tegenstander Hapoel Holon kon zich op de slotspeeldag nog rechtstreeks plaatsen voor die 1/8e finales, maar Oostende was spelbreker.



Oostende was sterk uit de startblokken gekomen (of Holon had zijn start compleet gemist), maar na het eerste kwart was het evenwicht al hersteld. Oostende leek helemaal in de slotfase de zege over de streep te trekken, tot Shawn Dawson er met een driepunter at the buzzer als nog verlengingen van maakte. Hierin was Oostende wel duidelijk sterker. Eindstand: 95-86.

clock 22:16 22 uur 16. Oostende-Holon 95-86 (n.v.). Quarters: 19-17, 14-13, 18-21, 30-30, 14-5 Schutters Oostende: Tyree 31, Gillet 13, Van der Vuurst de Vries 10, Bleijenbergh 10, Thurman 7, Buysse 4, Barcello 2 . Oostende-Holon 95-86 (n.v.) Quarters: 19-17, 14-13, 18-21, 30-30, 14-5





Schutters Oostende: Tyree 31, Gillet 13, Van der Vuurst de Vries 10, Bleijenbergh 10, Thurman 7, Buysse 4, Barcello 2

clock 22:16 22 uur 16.

clock 22:04 22 uur 04.

clock 22:00 22 uur .

clock 21:55 21 uur 55.

clock 21:22 21 uur 22.

clock 21:21 21 uur 21.

clock 21:21 21 uur 21.

clock 21:21 21 uur 21.

clock 20-12-2022 20-12-2022.

clock 20:20 20 uur 20. Oostende verrast schaduwfavoriet Galatasaray. Oostende heeft zijn 2e overwinning te pakken in de groepsfase van de Champions League en het is er eentje om in te lijsten. De Belgische kampioen won dinsdagavond met 85-91 op het veld van de Turkse topper Galatasaray, een van de favorieten voor de eindzege. Nochtans was de kustploeg met een beperkte selectie naar Turkije afgezakt. Buysschaert, Djordjevic en Waleson liggen in de lappenmand met een blessure en ook Bleijenbergh bleef ziek in België. Maar ook zonder dat kwartet kwam Oostende ijzersterk voor de dag in Istanbul. Het team van Dario Gjergja toonde vooral in de 2e helft een enorme veerkracht. Oostende boog een achterstand van 13 punten om in een knappe zege, daar konden zelfs enkele dubieuze beslissingen van de refs niks meer aan veranderen. Met de 2e overwinning in 5 wedstrijden behoudt Oostende uitzicht op de top 3. Alleen de groepswinnaar mag rechtstreeks naar de 1/8e finales, de nummers 2 en 3 spelen een barrage. . Oostende verrast schaduwfavoriet Galatasaray Oostende heeft zijn 2e overwinning te pakken in de groepsfase van de Champions League en het is er eentje om in te lijsten. De Belgische kampioen won dinsdagavond met 85-91 op het veld van de Turkse topper Galatasaray, een van de favorieten voor de eindzege.



Nochtans was de kustploeg met een beperkte selectie naar Turkije afgezakt. Buysschaert, Djordjevic en Waleson liggen in de lappenmand met een blessure en ook Bleijenbergh bleef ziek in België.



Maar ook zonder dat kwartet kwam Oostende ijzersterk voor de dag in Istanbul. Het team van Dario Gjergja toonde vooral in de 2e helft een enorme veerkracht.



Oostende boog een achterstand van 13 punten om in een knappe zege, daar konden zelfs enkele dubieuze beslissingen van de refs niks meer aan veranderen.

Met de 2e overwinning in 5 wedstrijden behoudt Oostende uitzicht op de top 3. Alleen de groepswinnaar mag rechtstreeks naar de 1/8e finales, de nummers 2 en 3 spelen een barrage.

clock 20:19 20 uur 19.

clock 20:14 20 uur 14. Galatasaray - Oostende 85-91 (rust: 39-33). Quarters: 20-20, 19-13, 22-26, 24-32 Oostende: Thurman 26, Gillet 17, Van der Vuurst 13, Tyree 12, Buysse 11, Troisfontaines 7, Barcello 3, Pintelon 2, Bratanovic 0. . Galatasaray - Oostende 85-91 (rust: 39-33) Quarters: 20-20, 19-13, 22-26, 24-32



Oostende: Thurman 26, Gillet 17, Van der Vuurst 13, Tyree 12, Buysse 11, Troisfontaines 7, Barcello 3, Pintelon 2, Bratanovic 0.

clock 06-12-2022 06-12-2022.

clock 22:16 22 uur 16. Geen 2 op 2 voor Oostende. Oostende kon eind oktober nog zijn eerste overwinning boeken in de groepsfase van de Champions League in Warschau, maar in de terugwedstrijd moest het nipt de duimen leggen: 66-71. De kustploeg miste zijn start voor eigen publiek en keek snel tegen een kloofje aan: van 0-6, naar 11-20 en 16-24 in het eerste quarter. Halfweg was het 35-44 in het voordeel van de Polen. Zowel het derde (16-14) als het vierde kwart (15-13) draaiden in het voordeel van de kustploeg uit maar dat was onvoldoende om de achterstand ongedaan te maken. Galatasaray en Holon bekampen elkaar morgen. In de stand telt Oostende net als Warschau en Galatasaray (wedstrijd minder) vijf punten. Holon (wedstrijd minder) telt zes eenheden. Op de vijfde speeldag, op dinsdag 6 december, maakt Oostende de trip naar Galatasaray. . Geen 2 op 2 voor Oostende Oostende kon eind oktober nog zijn eerste overwinning boeken in de groepsfase van de Champions League in Warschau, maar in de terugwedstrijd moest het nipt de duimen leggen: 66-71.



De kustploeg miste zijn start voor eigen publiek en keek snel tegen een kloofje aan: van 0-6, naar 11-20 en 16-24 in het eerste quarter. Halfweg was het 35-44 in het voordeel van de Polen. Zowel het derde (16-14) als het vierde kwart (15-13) draaiden in het voordeel van de kustploeg uit maar dat was onvoldoende om de achterstand ongedaan te maken.



Galatasaray en Holon bekampen elkaar morgen. In de stand telt Oostende net als Warschau en Galatasaray (wedstrijd minder) vijf punten. Holon (wedstrijd minder) telt zes eenheden. Op de vijfde speeldag, op dinsdag 6 december, maakt Oostende de trip naar Galatasaray.

clock 22:08 22 uur 08. Oostende - Warschau: 66-71 (rust: 35-44). Quarters: 16-24, 19-20, 16-14, 15-13 Topschutter Oostende: Tre'Shawn Thurman 20 punten . Oostende - Warschau: 66-71 (rust: 35-44) Quarters: 16-24, 19-20, 16-14, 15-13



Topschutter Oostende: Tre'Shawn Thurman 20 punten

clock 22:07 22 uur 07.

clock 22-11-2022 22-11-2022.

clock 20:19 20 uur 19. Warschau-Oostende 59-68. Quarters: 21-21, 19-19, 13-12, Schutters Oostende: Tyree 18, Bratanovic 13, Thurman 10, Gillet 8, Bleijenbergh 8, Buysse 5, Waleson 4, Troisfontaines 2 . Warschau-Oostende 59-68 Quarters: 21-21, 19-19, 13-12,





Schutters Oostende: Tyree 18, Bratanovic 13, Thurman 10, Gillet 8, Bleijenbergh 8, Buysse 5, Waleson 4, Troisfontaines 2

clock 20:08 20 uur 08.

clock 26-10-2022 26-10-2022.

clock 20:52 20 uur 52. Oostende geeft eerste zege in slotkwart weg bij Hapoel Holon. Oostende heeft ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League niet kunnen winnen. De kustploeg leek er lang goed voor te staan tegen het Israëlische Hapoel Holon, maar ging uiteindelijk met 88-83 de boot in. Het team van Dario Gjergja begon sterk en nam de leiding na het eerste kwart (20-24). Bij de rust kon Hapoel Holon het evenwicht herstellen (40-40). Na een sterk derde kwart (21-27) leek Oostende het te halen, maar in het slotkwart draaide de thuisploeg het nog om: 88-83. Breein Tyree was bij Oostende goed voor 26 punten, Tre'shawn Thurman nam er 22 voor zijn rekening. Bij de Israëliërs was de Amerikaan Joe Ragland de uitblinker met 31 punten. Met twee punten staat Oostende momenteel op de derde plaats in de groep. Op de derde speeldag, op woensdag 26 oktober, trekt Oostende naar Legia Warschau. . Oostende geeft eerste zege in slotkwart weg bij Hapoel Holon Oostende heeft ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League niet kunnen winnen. De kustploeg leek er lang goed voor te staan tegen het Israëlische Hapoel Holon, maar ging uiteindelijk met 88-83 de boot in.



Het team van Dario Gjergja begon sterk en nam de leiding na het eerste kwart (20-24). Bij de rust kon Hapoel Holon het evenwicht herstellen (40-40). Na een sterk derde kwart (21-27) leek Oostende het te halen, maar in het slotkwart draaide de thuisploeg het nog om: 88-83.



Breein Tyree was bij Oostende goed voor 26 punten, Tre'shawn Thurman nam er 22 voor zijn rekening. Bij de Israëliërs was de Amerikaan Joe Ragland de uitblinker met 31 punten.



Met twee punten staat Oostende momenteel op de derde plaats in de groep. Op de derde speeldag, op woensdag 26 oktober, trekt Oostende naar Legia Warschau.

clock 20:47 Een prachtig punt van de Israëliërs. 20 uur 47. Een prachtig punt van de Israëliërs