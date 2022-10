BNXT League: Leuven en Luik openen hun seizoen met een zege

clock 23:25 23 uur 25. Luik legt Aalst over de knie. Ook Luik is met een zege aan de BNXT League begonnen. Het werd in Luik 82-73, de thuisploeg maakte vooral het verschil in het vierde kwart. Bij Luik was Ziga Fifolt de grote man met 19 punten en 13 rebounds. Luik - Aalst: 82-73 Quarters: 17-23, 21-16, 14-17, 30-17 Topschutter Luik: Ziga Fifolt, 19 punten Topschutter Aalst: Nikola Popovic, 15 punten . Luik legt Aalst over de knie Ook Luik is met een zege aan de BNXT League begonnen. Het werd in Luik 82-73, de thuisploeg maakte vooral het verschil in het vierde kwart. Bij Luik was Ziga Fifolt de grote man met 19 punten en 13 rebounds. Luik - Aalst: 82-73 Quarters: 17-23, 21-16, 14-17, 30-17 Topschutter Luik: Ziga Fifolt, 19 punten Topschutter Aalst: Nikola Popovic, 15 punten

clock 23:00 23 uur . Leuven Bears krijgen na OT Charleroi klein. Leuven is het nieuwe basketseizoen met een zege begonnen. In de eigen Sportoase won het na een thriller van Spirou Charleroi. Na vier kwarts stond het 71-71, de wedstrijd moest beslist worden in overtime. Daarin was Leuven net iets beter dan Charleroi: 83-81. Bij Leuven was KeVaugn Allen topschutter met 25 punten, voor Charleroi was Jhivvan Jameel Jackson goed voor 22 punten. Leuven Charleroi: 83-81 Quarters: 21-22, 24-18, 10-10, 16-21, OT: 12-10 Topschutter Leuven: KeVaughn Allen, 25 punten Topschutter Charleroi: Jhivvan Jackson, 22 punten.

clock 23:55 23 uur 55. Limburg United heeft de tweede editie van de BNXT League geopend met een 101-79-zege tegen Bergen. Ook bij de rust was het verschil al 22 punten: 56-34. In het derde (26-27) en vierde (19-18) kwart hielden de Henegouwers wel gelijke tred. Jonas Delalieux werd met 23 punten topscorer van de partij en had daar slechts 22 minuten voor nodig. Voor Bergen was Stephen Harris met 21 punten het best bij schot. .

Jonas Delalieux werd met 23 punten topscorer van de partij en had daar slechts 22 minuten voor nodig. Voor Bergen was Stephen Harris met 21 punten het best bij schot.

clock 23:03 23 uur 03. Limburg - Bergen: 101-79. Quarters : 27-18, 29-16, 26-27, 19-18 Topschutter Limburg : Jonas Delalieux (23 ptn) Topschutter Bergen: Stephen Harris (21 ptn) . Limburg - Bergen: 101-79 Quarters: 27-18, 29-16, 26-27, 19-18 Topschutter Limburg: Jonas Delalieux (23 ptn) Topschutter Bergen: Stephen Harris (21 ptn)