BEKIJK: Antwerp bereikt halve finales in Filipijnen dankzij buzzer beater Vervoort

12 uur 03. Buzzer beater van Vervoort nekt Saitama. Team Antwerp heeft zijn spannende kwartfinale tegen Saitama met 21-19 gewonnen. De match leek op verlengingen af te stevenen, maar terwijl de gong al klonk, wierp Vervoort er nog een winnende tweepunter in. In de halve finales spelen de Belgen tegen Ulaanbaatar uit Mongolië. .

12 uur 48. Zorgeloze kwalificaties voor Antwerp. Team Antwerp heeft zijn beide poulematchen gewonnen in Cebu en staat daarmee in de kwartfinales. Thuisploeg Cebu werd met 16-11 verslagen en vervolgens moest ook Omaha plooien, met 19-14. De tegenstander in die kwartfinale is nog onbekend. .