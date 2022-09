Antwerp Giants dribbelen voorbij Larnaca naar laatste kwalificatieronde Europe Cup

clock 18:42

18 uur 42. Simpele zege voor Antwerp. De Antwerp Giants hebben hun Europees uitje tot een goed einde gebracht. In het eerste quarter was het klasseverschil met Larnaca al duidelijk en de Giants zetten dat in het slotquarter nog eens extra in de verf. In de volgende, laatste, voorronde speelt Antwerp tegen de winnaar van het duel tussen Göttinngen en Sporting. Als de Giants vrijdag die match winnen, mogen ze net als Mechelen naar de groepsfase. .