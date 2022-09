20-voudig Engels international Fabian Delph, amper 32, stopt met voetballen

Fabian Delph kon zich pas op zijn 24e opwerpen als onbetwiste basisspeler in de Premier League, bij Aston Villa. Iets meer dan een jaar later kwam zijn carrière in een stroomversnelling, toen hij voor het eerst werd opgeroepen en een transfer naar het sterrenteam van Manchester City versierde.

Delph had bij City moeite om boven het niveau van waterdrager uit te stijgen, al bleef hij bij de nationale ploeg wel veel kansen krijgen. Hij miste het EK in Frankrijk door een blessure, maar was er 2 jaar later in Brazilië wel bij, toen de Engelsen het onder meer tegen België opnamen en tot de halve finales reikten.

Het einde van de carrière van Delph kwam er onverwachts snel. Zijn overstap naar Everton was geen succes. Hij kon er dan ook niet op een nieuw contract rekenen. Ook de zoektocht naar een nieuwe club leverde niets op, dus besloot hij er maar de brui aan te geven, amper 32 jaar jong.



"Ik kondig mijn voetbalpensioen aan met niets dan blijdschap en dankbaarheid voor wat dit fantastische spelletje mij heeft gegeven."