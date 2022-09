Jack Miller zegeviert in MotoGP Japan, Franse WK-leider Fabio Quartararo doet zaak

Miller vertrok als 7e op de startgrid. "Het ging beter dan verwacht, ik voelde me het hele weekend sterk", reageerde de nummer 5 van het WK.



De Zuid-Afrikaan Brad Binnder (KTM) en de Spanjaard Jorge Martin (Ducati-Pramac) maakten het podium compleet in Motegi.



Op 4 wedstrijden van het einde deed Quartararo ondanks een minder resultaat toch een uitstekende zaak. Zijn concurrenten lieten steken vallen. Hij telt nu 18 punten meer dan Bagnaia en 25 meer dan de Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia).



Die laatste moest in de opwarmingsronde naar de pits om een nieuwe motor te steken, zijn Aprilia was slecht afgesteld. De Italiaan, die als 12e gestart was, 3 plaatsen achter Quartararo, vocht met de Fransman een strijd om de 8e plaats uit, waarbij hij ten val kwam. Geen 7 punten voor Bagnaia dus.



De volgende race is de GP van Thailand op 2 oktober.