Ex-Ballon d'Or Kaka (40) loopt in Berlijn zijn eerste marathon in beoogde tijd

De 40-jarige Kaka, Ballon d'Or en Wereldvoetballer van het Jaar inn 2007, had vooraf gezegd te willen finishen onder 3u40'. "Een vlakke marathon, een heel mooie stad, een toffe sfeer ... dit hele pakket heeft mij overtuigd in Berlijn te lopen", had de wereldkampioen van 2002 vooraf verklaard.



De ex-middenvelder van Milan en Real Madrid, die samen met zijn coach liep, legde de eerste 21,1 km af in 1u47'07" en maakte de tweede wedstrijdhelft vol in 1u50'59".



De Keniaan Eliud Kipchoge tekende in Berlijn voor een verbetering van zijn eigen wereldrecord. Hij bleef met 2u01'09" een halve minuut onder zijn vorige record uit 2018 op dezelfde locatie.