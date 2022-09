Assistent-coach Belgian Cats: "Doel bereikt, maar moet beter in kwartfinales"

De Fransman, ook coach van Villeneuve d'Ascq, wijst erop dat er nog heel wat werk op de plank ligt. Want tegen Puerto Rico gisteren was het niet goed.



"We zullen in bepaalde domeinen progressie moeten maken om competitief te zijn in de kwartfinales", meent Meziane. Tegen Puerto Rico misten de Cats heel wat shots. Een werkpunt, weet Meziane.



"We moeten ons moment beter kiezen, de opbouw beter verzorgen. Soms was het wat overhaast en lieten we open shots liggen. We moeten veeleisender durven te zijn."



Ook verdedigend zijn er nog manco's: "Op defensief vlak is er te weinig connectie tussen de speelsters. De matchen tegen Bosnië (maandag 3.30 u. Belgische tijd) en China (dinsdag 5.30 u Belgische tijd) moeten ons in staat stellen progressie te maken met het oog op de kwartfinales."



"De sleutelspeelsters waren tot dusver heel aanwezig in het creëren van kansen. Nu moeten ze het ook zijn in de afwerking", aldus nog Meziane. Emma Meesseman en Julie Allemand weten wat hen te wachten staat.