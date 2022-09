Zoe Bäckstedt pakt wereldtitel op 18e verjaardag: "Niet mijn plan om zo vroeg weg te rijden"

Zoe Bäckstedt ging er na 7,5 kilometer alleen vandoor. In de afdaling van de Mount Pleasant reed ze het peloton aan flarden. "Het was niet mijn plan om er zo vroeg alleen vandoor te gaan. Ik wilde wachten tot in de voorlaatste ronde, maar ik voelde me goed in de afdaling en besloot om aan te vallen", aldus de wereldkampioene.

In het peloton was niemand meer in staat om naar de Britse toe te rijden, maar in de laatste ronde begon ze te panikeren. "In de slotronde begon mijn voorsprong wat te slinken waardoor ik panikeerde. Mijn coach in de ploegwagen zei dat mijn voorsprong groot genoeg was en dat ik rustig moest blijven."

Bäckstedt kon op veel steun rekenen van mensen langs het parcours. "Er waren veel mensen langs de kant van de weg die mijn naam riepen, op de klim had ik dat echt nodig."

"Op 1 kilometer van de streep was ik heel emotioneel. Een 2e wereldtitel op rij en dat op mijn verjaardag is heel speciaal", besluit de Britse.