Ook Rode Duivels supporteren mee: "De papa's hier zullen wel wakker zijn om WK-rit te volgen"

Een goede nachtrust. Het is een van de dogma's in de voorbereiding van een voetballer. Toch zullen de Rode Duivels daar morgen een uitzondering in moeten maken.

Met recht en reden. Hun wielercollega's komen morgenvroeg al in de vroege uurtjes over de streep van het WK in Wollongong. Dat schrikt enkele van de Duivels duidelijk niet af.

"Iedereen die kinderen heeft bij ons, is het gewend om vroeg op te staan", vertelde Toby Alderweireld op de persconferentie vandaag. "Dan zal de televisie meteen aangezet worden. Als het kan pak ik de wegrit dus mee."

"Het is eigenlijk jammer dat we het niet helemaal kunnen volgen. Zo zullen de mannen die geen kinderen hebben misschien wat te lang in hun bed blijven liggen morgen."