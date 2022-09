Geen succes voor eigen publiek: Van den Bergh verliest verrassend

clock 21:21 Ook voor Peter Wright zit het toernooi er al op. 21 uur 21. Ook voor Peter Wright zit het toernooi er al op.

Domper: Van den Bergh verliest meteen. Het Belgische publiek heeft Dimitri Van den Bergh niet naar zijn topniveau kunnen stuwen. Tegen Andrew Gilding liet "Dancing Dimi" enkele steken vallen. De publiekslieveling slaagde er zo maar niet in om de Brit, die sterk speelde, te breken en dat brak hem zuur op in het beslissende 11e spelletje. Met 6-5 zit de Belgian Darts Open er meteen op voor The Dreammaker, niet meteen een droomresultaat.

De Decker buigt voor ex-wereldkampioen. Mike De Decker heeft voormalig wereldkampioen Rob Cross niet kunnen kloppen voor eigen publiek. Onze jonge landgenoot liet enkele kansen liggen en daar profiteerde de Brit optimaal van: 6-4.

Kim Huybrechts klopte vrijdag Steve West

Mike De Decker won zijn eerste ronde van landgenoot Remo Mandiau.

Huybrechts treft Van Gerwen in 2e ronde. Vrijdag werd de openingsronde al afgewerkt in Wieze. Met Roberto Vandaele, Andy Baetens, François Schweyen, Wouter Vanrolleghem en Remo Mandiau plaatsten er vijf Belgische amateurs zich voor de hoofdtabel, maar zij sneuvelden allemaal. Mike De Decker en Kim Huybrechts zorgden wel voor Belgische zeges tegen respectievelijk Mandiau en Steve West. Zij komen zaterdag opnieuw in actie, maar treffen beide een oud-wereldkampioen. De Decker neemt het op tegen Rob Cross, Huybrechts tegen Michael van Gerwen. Dimitri Van den Bergh was als reekshoofd vrij in de eerste ronde, hij opent vanavond zijn toernooi tegen Andrew Gilding, die gisteren verrassend Simon Whitlock wipte.

