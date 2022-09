Elke zege dankt ze aan haar oorringen: de oerkracht van alleswinaar Annemiek van Vleuten

"Mijn oorbellen hebben me weinig geluk gebracht", jammerde Van Vleuten achteraf. Haar moeder dacht daar anders over en was ervan overtuigd dat de sieraden nog voor geluk zouden zorgen.

Tijdens de Olympische Spelen van 2016 kwamen de bewuste oorringen een eerste keer ter sprake. Van Vleuten lag toen in de wegwedstrijd op koers om goud te pakken, maar ging - met de juweeltjes in de oren - onderuit in de finale.

Laatbloeier

Steeds met de oorringen in. "Ik twijfelde nog of ik ze vandaag aan zou doen", vertelde de Nederlandse achteraf. "Ik heb het toch maar gedaan, want ze brengen me geluk."

Ze kreeg gelijk. Zes jaar later heeft Van Vleuten alles gewonnen wat er te winnen valt. Als eerste zette ze alle grote wielerrondes in hetzelfde seizoen op haar naam. Daar kwam vandaag dus een tweede wereldtitel bovenop.

Natuurlijk is de heerschappij van Van Vleuten vooral een kwestie van talent en hard werk. De liefde voor de fiets kreeg ze al vroeg mee van haar ouders.

"Zij wilden zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets doen in plaats van met de auto", vertelde ze daar eerder over in Vive Le Vélo. "Dat buitenzijn heb ik meegekregen van hen."



Dat er op dat moment een wielertalent in Van Vleuten schuilt, weet overigens nog niemand. Want de Nederlandse is een echte laatbloeier. Door het noodlot - ze loopt veel knieblessures op - stopt ze met voetballen en koopt ze een tweedehands wielerfiets in de plaats.

Toch zijn op dat moment haar studies dierwetenschappen nog steeds prioriteit. Ze geniet zelfs volop van het studentenleven.

"Het is mooi dat ik dat "vol gas" heb kunnen meemaken. Tot mijn 22e moest ik me nooit druk maken over mijn gewicht en wat ik at of dronk. Misschien speelde dat achteraf gezien in mijn voordeel."

Pas in 2007 - ze is dan al 25 - vraagt Annemiek van Vleuten haar eerste wedstrijdlicentie aan.

De rest is geschiedenis.