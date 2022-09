Bavo en sloddervos Maarten nemen een frisse duik: "Morgen bussen vol wielerfans uit Sydney"

Het 7e dagboek van deze WK-week moet door omstandigheden in de auto worden opgenomen. En dat is vooral de schuld van sloddervos Maarten Vangramberen.

“Ik ben iemand die alles vergeet mee te nemen. Tot nu toe viel het opvallend goed mee, maar vandaag ben ik dan toch mijn iPad vergeten in het WK-dorp. Het is een uur rijden naar het hotel, ik zal dus trakteren vanavond."

Het is slechts een klein euvel op deze heel bewogen dag. Die begon alvast verfrissend. "We zijn gaan zwemmen in een rock pool, een van die prachtige zwembaden in zee die je op tv ziet. Fantastisch." "We hebben ontdekt dat het een plaats is waar aboriginals al kwamen voor hun gezondheid."

4 junioren in de top 20: "Inspanningen lijken eindelijk vruchten af te werpen"

Maar veel tijd om te genieten en te relaxen was er niet. De hele ploeg moest doorrijden naar Wollongong, waar de vrouwencategorieën vandaag hun WK reden. "Hét nieuws voor ons land vind ik wel de 4 junioren die in de top 20 eindigden. We zijn al jaren bezig over instroom van jonge meisjes. De inspanningen lijken eindelijk hun vruchten af te werken", stelt Vangramberen. Niet veel later was er natuurlijk de zilveren medaille voor Lotte Kopecky. Een gemiste kans? "Ik heb ermee te doen. Ze was haar stuur in drie aan het kloppen, haar ploegmaten kwamen zich excuseren. Tweede is de meest ondankbare plaats op een WK. Je wil met die trui rondrijden natuurlijk. Op de Olympische Spelen werd ze al eens 4e na een geweldige koers. Ook ondankbaar, net buiten de medailles."

Ik zit toevallig in een WhatsApp-groep met Belgen in Australië. Van hen weet ik dat er zondag ook heel veel bussen vanuit Sydney komen. Maarten Vangramberen