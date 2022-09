Jonge Duivels weren zich kranig, maar kunnen 2 goals van Brobbey niet uitwissen

De jonge Duivels bleven in hun kwalificatiecampagne richting het EK ongeslagen, maar nu weten ze weer wat verliezen is. Vooral in de eerste helft in Leuven was het zoeken voor de Belgen. Ajax-talent Brian Brobbey maakte het de verdediging lastig. OHL-verdediger Pletinckx had geen verhaal bij de eerste goal van de spits.

Net voor de rust sloeg hij nog eens toe. Het was Timber die met een subtiel hakje de aanval opzette. En Brobbey twijfelde niet om uiteindelijk de voorzet binnen te buffelen met het hoofd. De spits lijkt helemaal klaar om aan te sluiten bij het echte Oranje en België zo opnieuw te ontmoeten. Daar springt hij in omdat er drie spelers out zijn met blessures.

Bondscoach Jacky Mathijssen kon niet tevreden zijn na die eerste helft en gooide zes nieuwe spelers tussen de lijnen. Ze schakelden om naar een 4-mansdefensie en er zat vooral ook meer grinta in het Belgische elftal. Onder anderen Jeremy Doku, terug uit blessure, blonk uit.

Hij maakte het Nederland moeilijk met zijn snelheid en schoof dan de bal voor de voet van Deman: 1-2. Daarna bleef België baas, maar goals vielen er niet meer. Zo gaat België met een nederlaag op zak richting een nieuwe oefenmatch tegen Frankrijk.