Duarte Marivoet houdt nekwervelbreukje over aan WK: "We verwachten dat hij volledig herstelt"

Het was schrikken tijdens de juniorenkoers: Duarte Marivoet, die enkele dagen geleden nog achtste werd in het tijdrijden, lag in de openingsronde plots languit tegen de grond na een zware valpartij. Onze talentvolle landgenoot werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd ondertussen een breukje in een nekwervel vastgesteld, meldt de Belgische wielerfederatie.