Cristiano Ronaldo alsnog aangeklaagd voor gewelddadig gedrag na gsm-incident

9 april 2022. Na een zure 1-0-nederlaag tegen staartploeg Everton, loopt Cristiano Ronaldo mokkend naar de kleedkamer. Zijn scheenbeen is bebloed en hij heeft er een frustrerende wedstrijd opzitten. Het Portugees potje kookt even over wanneer Ronaldo in een opwelling de gsm van een filmende Everton-fan op de grond mept.

Het incident doet op sociale media meteen veel stof opwaaien. Enkele uren na de feiten excuseert Ronaldo zich dan ook via die weg. De politie van Liverpool opent een onderzoek, maar de Portugese sterspeler komt ervan af met een waarschuwing.

Nu, vijf maanden na de feiten, heeft de FA toch beslist dat ze het gedrag van Ronaldo niet ongestraft willen laten passeren. De Engelse voetbalfederatie bevestigde dat ze Ronaldo hebben aangeklaagd voor "ongepast en/of gewelddadig gedrag".

Welke gevolgen die aanklacht zal hebben, is nog niet duidelijk.