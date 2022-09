Brazilië neemt het Ghana van Odoi al voor de rust te grazen

PSG-ster Neymar had er nog eens zin in en dat vertaalde zich in twee loepzuivere assists voor Richarlison in de eerste helft. Eerst had Marquinhos op aangeven van Raphinha al de score geopend voor de Goddelijke Kanaries.

De 3-0-eindstand stond zo reeds bij de rust op het scorebord.

Odoi verscheen aan de aftrap bij de Ghanezen en werd na 72 minuten naar de kant gehaald. Hij mag alvast dromen van een WK-selectie.

In Qatar speelt Ghana in groep H tegen Portugal, Uruguay en Zuid-Korea. De Brazilianen zijn in groep G ondergebracht, samen met Servië, Zwitserland en Kameroen.

Komende woensdag oefent Brazilië in het Parijse Parc des Princes tegen Tunesië, Ghana staat een dag eerder in Spanje tegenover Nicaragua.