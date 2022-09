Beloften tonen perfect ploegenspel, tót de laatste klim: "Trots, maar we misten afmaker à la De Lie"

Serge Pauwels en zijn beloften waren duidelijk naar Wollongong afgezakt met een plannetje. Het Belgische belofteteam presteerde collectief zeer sterk en reageerde fluks op het wisselende wedstrijdverloop.

"Ik had iedereen gewaarschuwd dat het koers ging zijn vanaf het moment dat het startschot weerklonk. We moesten meteen attent zijn. Die instructie hebben ze perfect omgezet in de wedstrijd zelf", zag ook bondscoach Serge Pauwels.



"Fabio sprong - zoals gepland - mee in de vroege vlucht en zette de rest zo in een zetel. Eenmaal het peloton in de tegenaanval ging, nam Alec Segaert het stokje in de kopgroep over. Het ideale scenario."