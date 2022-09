België boven in FIFA 23: 3 binnenlandse artiesten zijn te horen in het nieuwe voetbalspel

Bij de eerste beat van liedjes zoals Song 2 (Blur), Dreaming (Smallpools) of Tubthumping (Chumbawamba) denken sommigen niet aan danspajes in de Carré, Versuz of zelfs den Overpoort.

Neen, bovenstaande deuntjes doen FIFA-fanatiekelingen dagdromen over het perfect getimede shot.

Waarom? De liedjes werden in verschillende versies van het bekende videospel opgenomen in de playlist. Daar wonnen de hits aan naambekendheid en werden ze naar hoge hoogtes gekatapulteerd in de wereldwijde hitlijsten. Het spel genereert immers meer dan 350.000 spelers.

Dit jaar mogen ook 3 Belgische artiesten hopen om een FIFA-cultlied te worden, met de nodige voordelen nadien. FIFA 23 maakte vandaag namelijk bekend dat Blackwave, Lous and the Yakuza en Stromae deel uitmaken van de nieuwe versie van het spel.