Tadej Pogacar wil koers loodzwaar maken: "We zijn met 2 minder, maar gaan ons niet verstoppen"

Toch was het Jan Tratnik die even geroezemoes veroorzaakte in de zoommeeting. "We zijn hier niet met acht renners, maar iedereen zal zich wel 100% smijten", vertelde hij langs zijn neus weg.

Een aderlating, maar geen doodvonnis. Zo ziet Pogacar ook een tactisch voordeel in de numerieke minderheid van zijn team.



"België, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië en Nederland zijn allemaal met 8. De druk om de koers te dragen ligt dus meer bij hen dan bij ons. Wij zijn met twee man minder."

"Toch denk ik dat we hier aanwezig zijn met een van de sterkste blokken. Ons verstoppen zullen we niet doen. Integendeel, we gaan de strijd om de medailles aan met de grote landen."

"Het zal ook gewoon een uitputtingsslag worden. De race is zodanig lang en lastig dat de ene na de andere renner zal moeten afhaken."

Het tactisch plannetje van team Pogacar is duidelijk: de race zeer hard maken zodat het een man-tegen-man-gevecht wordt op het einde. "We gaan Pogacar in een positie proberen te brengen waar hij het kan uitvechten in een kleine groep", klinkt het bij zijn ploegmakkers.