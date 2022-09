Slordig Team Antwerp botst op klasse van Worthy de Jong in Utrecht

clock 19:35

19 uur 35. Zware nederlaag voor Antwerp: 21-11. Antwerp speelde zijn openingsmatch tegen thuisploeg Utrecht met daarbij Worthy de Jong. De Jong is relatief nieuw in het 3x3-basketbal, maar hij voelt zich duidelijk al goed thuis op het kleine veld. Onder zijn leiding liepen de Nederlanders uit tot maar liefst 8-0. De Jong was goed voor 9 van de eerste 10 punten van Utrecht. De Belgen kregen die kloof nooit meer dicht, zeker niet omdat ze de bal zelf maar heel moeizaam door de ring kregen. Antwerp liet zeker in het begin een paar makkelijke punten liggen. Antwerp ging de boot in met 21-11, pijnlijk. Het moet nu de rug rechten en later vanavond winnen van Marijampole om nog door te stoten. .